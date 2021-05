Pro Bimbi: norme “discriminatorie”, riguardanti la scuola, nel Decreto numero 85

L'Associazione Pro Bimbi esprime perplessità, per alcune disposizioni riguardanti la scuola contenute nell'ultimo decreto anti-Covid. In particolare quella che prevede che gli studenti non vaccinati o non vaccinabili delle Superiori debbano indossare la mascherina ogniqualvolta non siano seduti al banco, a differenza dei compagni vaccinati. Misura che – ad avviso dell'Associazione – contrasterebbe con un “principio cardine della scuola” come l'inclusione, con il rischio di creare “studenti di serie A e di serie B”, e l'insorgere di contrasti e discriminazioni. Si invitano allora le Istituzioni a considerare l'interesse superiore dei minori, eliminando queste disposizioni; e al contempo di “adoperarsi per prevedere in tutti i plessi un efficiente sistema di ricambio e purificazione dell'aria”.