Pro Bimbi, una nuova area giochi per festeggiare il decennale

Inaugurata la nuova Area Giochi presso il Parco Ausa di Dogana donata dall'Associazione Pro Bimbi, in occasione dei 10 anni di attività. L'evento organizzato in collaborazione con la Giunta di Castello di Serravalle e con il Patrocinio delle Segreteria all'Istruzione e Territorio. La realizzazione di questa nuova area di svago possibile grazie alla collaborazione con la Giunta di Castello e l'UGRAA, che ha curato la progettazione degli spazi e installato i giochi. Nell'occasione l'associazione ha lanciato l'iniziativa "Pro bimbi in gioco": una raccolta fondi pubblica per poter acquistare nuovi giochi da posizionare in altri parchi della Repubblica.