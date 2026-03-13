Processionaria, interventi del Servizio Verde Pubblico su tutto il territorio: raccomandata la massima attenzione

L’AASLP informa che, come avviene ogni anno nel periodo delle potature, i tecnici del Servizio Verde Pubblico hanno effettuato interventi di contrasto alla processionaria su tutto il territorio. Le operazioni sono state realizzate attraverso trattamenti fitosanitari specifici e mediante la raccolta meccanica dei nidi, eseguita con l’ausilio di camion gru e di altre attrezzature idonee.

Gli interventi hanno interessato in modo capillare aree urbane e periurbane con l’obiettivo di ridurre i rischi per la popolazione, gli animali domestici e il patrimonio arboreo.

L’Azienda precisa tuttavia che questo tipo di attività, pur essendo diffusa e sistematica, non può essere considerata completamente risolutiva, in particolare nelle zone più impervie o difficilmente accessibili ai mezzi operativi.

Per questo motivo l’AASLP invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione, soprattutto durante la frequentazione di boschi e sentieri, evitando il contatto con eventuali nidi o file di larve. L’azienda ringrazia infine i cittadini per la collaborazione e si scusa per eventuali disagi.







