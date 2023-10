Processo Asset, avv. Stolfi: “Avanti l'iter per il risarcimento dei danni”

Ieri la sentenza che vede prosciolti Stefano Ercolani e Barbara Tabarrini dall'accusa di amministrazione infedele e ostacolo all'esercizio della funzione di vigilanza. Interviene l'avvocato difensore, Alessandro Stolfi: “L'articolato dispositivo della sentenza conferma come il procedimento non sarebbe mai dovuto cominciare”. Il lungo processo, per il legale, ha fatto emergere che “le generiche contestazioni che hanno generato la chiusura di Asset Banca – prosegue - erano del tutto infondate”. Guarda al suoi assistiti: “Giustizia è fatta, ma Ercolani e Tabarrini non sono più le stesse persone - rileva - e ancora nessuno gli ha restituito nulla”. E annuncia così di voler portare avanti “in tutte le sedi legittime, l'iter per il risarcimento della globalità dei danni subiti”.

