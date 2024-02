LIBERTÀ DI STAMPA Processo Buriani-Celli: Consulta e Usgi soddisfatte per assoluzione colleghi Filippini e Fabbri

Processo Buriani-Celli: Consulta e Usgi soddisfatte per assoluzione colleghi Filippini e Fabbri.

Soddisfazione della Consulta per l’Informazione e dell’USGI per l’assoluzione con formula piena dei colleghi Carlo Filippini e Antonio Fabbri, direttore e caporedattore del quotidiano “L’Informazione”, dall’accusa di divieto di pubblicazione di atti coperti da segreto. Una pronuncia molto importante per tutta l’informazione sammarinese - scrivono in una nota congiunta - che attesta come i colleghi abbiano compiuto professionalmente e correttamente il loro lavoro, nel rispetto dei diritti fondamentali di uno Stato democratico che tutela la libertà di stampa, nel solco dei principi della professione giornalistica, del diritto-dovere di informazione, del rispetto della verità dei fatti e del pubblico interesse, in ossequio al diritto dei cittadini ad essere informati.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: