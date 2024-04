Processo galassia Cis: ex direttore Carisp parla di 'forti pressioni' per rinnovo prestito a Leiton

Prosegue in tribunale il processo principale della galassia Banca Cis, in cui l'ex direttore Daniele Guidi, il finanziere Francesco Confuorti, l'ex direttore generale di Banca Centrale Lorenzo Savorelli e altri nove imputati sono accusati a vario titolo di amministrazione infedele, rivelazione di segreto d'ufficio, abuso di autorità e bancarotta.

Ascoltato come testimone l'ex direttore di Cassa di Risparmio Dario Mancini. Ha riferito di forti pressioni per il rinnovo del prestito a Leiton, da circa 13,5 milioni di euro, nonostante fosse scaduto nel giugno 2018. Mancini ha detto che le pressioni sono state esercitate durante un irrituale incontro in Banca Centrale, al quale erano presenti il Direttore Roberto Moretti, il Presidente di Cassa di Risparmio Fabio Zanotti ed anche il Direttore di Banca Cis Guidi. Mancini ha parlato di pressioni in tal senso esercitate, in un altro incontro, anche da Marino Grandoni.

