GIUDIZIARIA Processo 'mobbing' in Banca Centrale, sentenza attesa alle 15 Tutte le difese, questa mattina, hanno chiesto l'assoluzione nel merito o la prescrizione dei reati.

Attesa alle 15 la sentenza di primo grado del processo sul cosiddetto mobbing in Banca Centrale, in relazione al trasferimento, demansionamento o licenziamento di nove dipendenti nei primi mesi del 2018. I cinque imputati sono gli ex direttori di Banca Centrale Lorenzo Savorelli e Roberti Moretti, gli ex membri del coordinamento di vigilanza Filippo Siotto e Mirella Sommella e il finanziere Francesco Confuorti.

Tutte le difese, nell'ultima udienza di questa mattina, hanno chiesto l'assoluzione nel merito o la prescrizione dei reati.

