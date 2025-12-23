Profughi da Gaza, la Csdl: "San Marino conferma la sua tradizione di accoglienza" Il sindacato definisce l’arrivo di fino a 30 palestinesi un atto di solidarietà concreta, nel solco storico dell’Antica Terra della Libertà.

La decisione di San Marino di accogliere fino a 30 palestinesi in fuga da Gaza viene definito dalla Csdl un atto di solidarietà concreta. L’accoglienza di profughi e rifugiati - si legge in una nota - ha contraddistinto il nostro Paese nel corso dei secoli. Anche quando la popolazione era in miseria, sono state aperte le braccia a chi era in fuga dalle persecuzioni: si pensi ai centomila sfollati del circondario durante la seconda guerra mondiale. Il fatto che anche nel terzo millennio questa tradizione venga perpetuata - continua la Csdl - ci rende di orgogliosi. Dopo gli ucraini, diamo il benvenuto ai palestinesi. Questa è l’Antica Terra della Libertà che ci piace.

