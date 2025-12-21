Profughi palestinesi a San Marino, il collettivo: "Gesto di civiltà e umanità"

Come anticipato in conferenza stampa del Congresso di Stato, San Marino introduce – tramite decreto legge - un permesso di soggiorno provvisorio per cittadini palestinesi in fuga dalla crisi umanitaria nella Striscia di Gaza. Garantisce accoglienza, protezione e accesso ai servizi essenziali per un anno: scuola, sanità e accesso favorito alle arti e allo sport.

Il permesso è rinnovabile. L’accoglienza è prevista per un massimo di 30 persone, previo alloggio messo a disposizione da un residente. Permesso l'accesso al lavoro secondo le normative vigenti. Gli alloggi messi a disposizione da privati godono di agevolazioni fiscali e sospensione dei costi dei servizi pubblici, mentre è previsto un sostegno economico diretto per i palestinesi erogato tramite Smac Card.

Il collettivo “San Marino per la Palestina”, interpellato da Rtv, si dice soddisfatto dell'attenzione del governo sul tema e rimarca che “questo provvedimento non è solo necessario, ma un gesto di civiltà e umanità”. Accogliere anche solo trenta persone – continua - è una risposta concreta a una disperazione immensa e permette alla nostra Repubblica di restare fedele ai valori di asilo e libertà che ci definiscono”.

La decisione del governo ha provocato un partecipato dibattito, in cui si sono rilevati toni anche parecchio accesi sui social tra la cittadinanza. Il collettivo evidenzia allora il rischio di strumentalizzazioni: “Osserviamo con preoccupazione il clima d’odio che emerge su alcuni canali social sammarinesi – commenta -. Alimentare pregiudizi è deleterio e distorce la realtà: invitiamo tutti a valutare i fatti con umanità”.

Dopo le feste, annuncia il collettivo, previsti incontri pubblici sul tema.







