Profumo (Leonardo): "San Marino sta progettando il proprio futuro, fondamentale partire dalle proprie basi di conoscenza"

Sentiamo Fabio Righi e Alessandro Profumo

Il primo Segretario di Stato a far visita al Meeting è stato Fabio Righi, che come prima cosa ha visto lo stand di San Marino, poi ha incontrato l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo. Lo stand di San Marino, che quest'anno riserva uno spazio sia ai campioni di Tokyo 2020, sia all'esposizione di Gabriele Gambuti, in collaborazione con San Marino Innovation. Subito dopo il Segretario di Stato per l'Industria ha incontrato l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo.

Nel video l'intervista a Fabio Righi, Segretario di Stato per l'Industria, e Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo