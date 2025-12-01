“Progetta il tuo territorio del futuro”: premiati gli studenti vincitori. Ecco le idee più brillanti

Nel video le interviste a Sara Di Biagio e Ayman Nadifi, prima e secondo classificato

Immaginare una San Marino più efficiente ed ecologica è possibile: lo fanno i ragazzi delle scuole superiori del Titano e del circondario, avendo elaborato proposte per il concorso di idee “Progetta il tuo territorio del futuro”, organizzato da Unirsm e patrocinato dalle Segreterie Territorio e Istruzione e dall'Ordine degli ingegneri e architetti. La premiazione nella sede universitaria di Dogana, dove i tre vincitori hanno illustrato il loro progetti. Alla prima classificata 500 euro. Venti in totale i progetti presentati. A comporre la giuria rappresentanti dei corsi di laurea in Ingegneria Civile e Gestione del Territorio, delle Segreterie e uffici competenti.

A trionfare è Sara Di Biagio, classe 5E dell'Istituto Tonino Guerra di Novafeltria, con il progetto “Ecoflow system”: "Si basa sul riutilizzo dell'acqua - spiega Sara - sia nel sistema delle acque meteoriche anche proprio nei processi produttivi. Tutta l'acqua di scarto che deriva dal processo industriale viene riutilizzata attraverso questo processo. Si basa su due sistemi, il primo è il riutilizzo dell'acqua e il secondo invece è produrre delle materie prime attraverso gli scarti che derivano sempre del processo industriale, proprio perché San Marino ha molte industrie che possono utilizzare questo sistema".

Al secondo posto Ayman Nadifi, stessa classe e scuola della prima classificata, con il progetto “Eco scambi, rifiuti e smac dentro”: "Questi punti di riciclo - illustra lui - hanno come obiettivo promuovere e sensibilizzare l'argomento del riciclo ambientale e invogliare i cittadini dello stato sammarinese al riciclo. Abbiamo dunque ideato questa funzione: per ogni unità di immondizia si avrà una ricarica di 2 centesimi sulla Smac".

Al terzo posto Diego Semproli, ex studente dell'Iti di San Marino e ora al Belluzzi di Rimini, con un progetto sulla sicurezza stradale: tra le idee una dashboard pubblica e interattiva per monitorare il traffico, ricevere notifiche e invitare segnalazioni; riqualificazione del manto stradale e mobilità sostenibile, sviluppando ad esempio una rete di piste ciclabili.

