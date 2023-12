UNIRSM Progetti applicabili a San Marino: premiate tesi di Ingegneria gestionale Premio di Laurea “Alberto Dormio” per sei studenti dell'Unirsm

Un premio che riconosce i percorsi più brillanti nella triennale di Ingegneria gestionale, che ora continuano con la magistrale. All'Università di San Marino il premio di Laurea “Alberto Dormio” va a sei studenti di ingegneria gestionale, che nel 2022 con la loro tesi hanno elaborato progetti applicabili sul territorio sammarinese. Si tratta di Valentina Mini, Samanta Pazzini, Anna Rinaldi, Michele Rizzi, Davide Felici e Giorgia Giacchè. Sono stati analizzati casi aziendali e ambiti come la digitalizzazione dei processi di business, open innovation ed economia circolare, nuove metodologie di imballo e trasporto merci.

Il premio, finanziato da Club 41 Italia – rappresentato da Fabio Agabiti –, è di 1250 euro a studente ed è dedicato ad Alberto Dormio, ex direttore del corso di laurea, scomparso nel 2020 e ricordato come “figura chiave nel percorso di affermazione di questo programma formativo e stimolo costante per i ragazzi”.

"Tutte le tesi hanno trattato argomenti diversi - commenta Barbara Bigliardi, direttrice corso di Laurea in Ingegneria gestionale Unirsm - ma tutte legate a casi studio del territorio. Era anche questo l'obiettivo del premio". A scegliere i candidati una commissione nominata dal Rettore. Valutati coerenza dell'argomento, innovazione, metodologia e chiarezza espositiva. Tra le tesi premiate, una è di stretta attualità perché legata alle emergenze: nella ricerca si indica quale sia la disposizione più strategica delle ambulanze sul territorio. "Lavoro in una ditta di ambulanze - spiega Giorgia Giacchè -. Nella mia ricerca sono partita dai report dei servizi di emergenza".

Nel video l'intervista a Barbara Bigliardi (direttrice corso di Laurea in Ingegneria gestionale Unirsm) e Giorgia Giacchè (studentessa Ingegneria gestionale Unirsm)

