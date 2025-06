ISTRUZIONE Progetti e formazione: SdS Lonfernini in visita ai centri estivi sammarinesi

Il Segretario di Stato all'Istruzione Teodoro Lonfernini ha visitato i centri estivi di Fonte dell'Ovo, Cailungo, Domagnano, Serravalle e Ranch Francischin: "Abbiamo potuto vedere con i nostri occhi - afferma Lonfernini- è un'abitudine che spesso mi piace. È stato un lavoro di preparazione anche quest'anno sul servizio dei centri estivi. Devo dire che è un servizio che si dimostra sempre di grande livello e di opportunità per i nostri bambini, per le famiglie, per le necessità che si incontrano. Abbiamo lavorato affinché non solo i luoghi fossero certamente adatti e accoglienti per tutti, ma abbiamo lavorato sugli orari, abbiamo lavorato sulla disponibilità da parte di chi seguirà i nostri ragazzi anche attraverso certamente dei progetti che devono essere messi in campo".

Lo sfondo integratore di quest'estate è il tema della Pace, in linea con i valori promossi dall'Unesco che San Marino si impegna a portare avanti anche a livello educativo: "È chiaro che quest'anno - aggiunge Lonfernini - che la pace deve sostanzialmente portare avanti quel livello di educazione che si può trasferire anche attraverso i nostri centri estivi".

Nel servizio l'intervista a Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato all'Istruzione)

