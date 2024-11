GIOVANI Progetto contro le dipendenze "È tempo di agire": gli studenti al Titano Promosso dalla Authority Sanitaria in collaborazione con San Patrignano

"E' tempo di agire" è il progetto contro le dipendenze ed il disagio giovanile, promosso dalla Authority Sanitaria, che questa mattina ha portato al teatro Titano tutti i ragazzi delle prime classi delle Scuole superiori e del Centro di Formazione Professionale. L'ultima rilevazione sui comportamenti degli adolescenti sammarinesi racconta di eccessi e dipendenze: alcool, droga, fumo, farmaci e smartphone.

Ad aprire i lavori il Segretario all'Istruzione Teodoro Lonfernini che ha esortato tutti a "tenere altissima l'informazione e divulgazione degli effetti dannosi di pratiche fuori controllo. C'è una età per vivere tutte le esperienze - ha detto il Segretario - ma se dai dati vediamo che tra gli 11 e i 15 anni è già stata fatta una sbronza questo non è normale. Dobbiamo risvegliare l'interesse dei ragazzi ad esempio con lo sport, come il progetto studente atleta".

A seguire la testimonianza di Federico Tossani dell'Ufficio Prevenzione di San Patrignano, che ha raccontato la sua storia di dipendenze e riscatto. Le classi dovranno elaborare un progetto artistico che riflette sul disagio giovanile, che verrà presentato nel prossimo incontro di fine febbraio.

Nel video l'intervista a Federico Tossani, Ufficio Prevenzione San Patrignano

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: