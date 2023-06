Progetto cuore: il sostegno di Marlù e San Marino Academy

“Piccoli gesti, insieme, formano un grande valore”: è il messaggio che il progetto MarlùRicaricAmore sostiene per portare avanti l'iniziativa di sostegno dei reparti di Pediatria e Cardiologia dell'Ospedale di Stato insieme alle giovani calciatrici della San Marino Academy. Durante tutto il campionato 2022-23, ogni giocatrice del mese ha simbolicamente inserito in un’urna a forma di cuore tante palline quanti i goal segnati durante la stagione. Goal che si sono poi concretizzati nella somma devoluta a sostegno del progetto “Repubblica Cardioprotetta”, attivo da diversi anni sul territorio sammarinese. Iniziativa che vede coinvolti anche gli studenti delle scuole elementari.

"Abbiamo implementato, nell'anno scolastico - afferma la dott.ssa Marina Foscoli, Presidente della Società Sammarinese di Cardiologia - una serie di incontri con le classi quinte delle scuole elementari, in alcuni plessi anche le quarte, rivolti a diffondere la cultura della rianimazione cardiopolmonare già in queste fasce d'età". I bambini, aggiunge Marina Foscoli, sono uno degli obiettivi principali per quanto riguarda educazione e creazione di una coscienza civile: “Loro saranno gli uomini e donne di domani – evidenzia – ed è su di loro che dobbiamo formare le basi”.

