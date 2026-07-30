Progetto di Vita: svolta per la disabilità, ma senza confronto sul regolamento

Un percorso costruito attorno alla persona, con al centro desideri, autonomia, studio, lavoro e inclusione. Associazioni ed enti chiedono un Tavolo permanente per attuare Convenzione ONU e Progetto di Vita nel segno di "Nulla su di noi, senza di noi"

San Marino prova a cambiare il modo di guardare alla disabilità: il punto di partenza non è più ciò che una persona non può fare, ma il futuro che desidera costruire. Con una delibera del Congresso di Stato e il successivo regolamento attuativo, diventa finalmente operativo il Piano Individualizzato di Vita. Si tratta di uno strumento pensato per cucire su misura, insieme al diretto interessato, un percorso fatto di autonomia, studio, lavoro, relazioni e inclusione sociale.

Una svolta che supera la logica del puro assistenzialismo per mettere al centro desideri, capacità e aspirazioni della persona. Ma cosa cambia concretamente? Ogni residente con disabilità potrà richiedere il proprio progetto.

Un’équipe multidisciplinare valuterà non solo gli aspetti sanitari e i bisogni primari, ma anche le potenzialità e gli obiettivi individuali. Ad accompagnare la persona lungo questo percorso ci sarà il case manager, figura chiave per coordinare i diversi servizi ed evitare frammentazioni burocratiche. Il principio guida resta quello dell’autodeterminazione, in linea con il celebre motto del movimento internazionale: “Nulla su di noi, senza di noi”.

Ed è proprio su questo punto che si apre la nota dolente. Dalle associazioni c'è chi evidenzia infatti una forte contraddizione: il regolamento è stato predisposto senza un reale confronto preventivo con chi vive e rappresenta queste istanze ogni giorno. Tra l'altro, il testo arriva mentre è ancora in attesa di essere discussa in Consiglio Grande e Generale l'Istanza d’Arengo promossa da Attiva-Mente, che chiedeva proprio l'attuazione del Progetto di Vita.

Un vuoto di dialogo che pesa, specialmente dopo che lo scorso 15 giugno ben quattordici enti e associazioni avevano sollecitato una proposta condivisa: l'istituzione di un Tavolo permanente sulla disabilità per riformare il settore insieme alle istituzioni, attuare la Convenzione ONU e costruire norme e servizi in maniera davvero partecipata, mettendo a sistema proprio il progetto sul PIV. Il regolamento segna indubbiamente un passo in avanti fondamentale verso un welfare moderno. Ma la vera sfida, ora, sarà trasformare questi principi in pratica quotidiana, recuperando il metodo del confronto con chi la disabilità la conosce sulla propria pelle.







