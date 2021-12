AMBIENTE Progetto FilGreen, bene sociale a favore dell'economia circolare

Delle studentesse dell'Università di Bologna, Elena Giancecchi, Erica Mengoli, Linda Bertin, Giulia Gallo, Caterina Claut e Alice Laghi, ha realizzato il progetto FilGreen, attivo anche su Instagram, relativo all'insegnamento di Marketing Sociale in collaborazione con il Professor Giuseppe Fattori. Lo scopo è dare nuova vita a tessuti e capi di abbigliamento, in favore dell'ambiente e del bene sociale.

Elena Giancecchi parla dell'obiettivo principale: "È quello di riuscire a cambiare un comportamento negativo. Quindi incentivare la raccolta di abiti usati. Questo con il supporto del nostro partner Humana People to People" un'organizzazione no profit conosciuta a livello internazionale.

[Banner_Google_ADS]



Erica Mengoli parla della prima fase del progetto, quella dell'informazione: “Abbiamo cercato di capire a chi volessimo rivolgerci e individuato come nostro target principale gli studenti delle scuole superiori. A Bologna siamo riuscite a partecipare alle assemblee di istituto di due scuole, mentre qui a San Marino abbiamo proiettato un nostro video in cui spiegavamo il nostro progetto e le finalità”.

La seconda fase è stata quella della raccolta, avvenuta durante i primi giorni di Dicembre, per la quale hanno posizionato dei contenitori nelle scuole in cui i ragazzi hanno potuto lasciare la donazione. Nell'ultima fase c'è stato il ritiro di tutto il donato, che in totale, tra Bologna e il Liceo di San Marino, è stato quantificato in circa 200 Kg di abiti usati. La filiale di Humana a Bologna, si sta occupando dello smistamento e di donare nuova vita a tutti i capi e tessuti usati raccolti.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: