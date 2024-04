SALUTE Progetto KIDS SAVE LIVES: salvare la vita è un gioco da ragazzi Il Cemec ha organizzato un corso per gli alunni di 5^ elementare di San Marino

Progetto KIDS SAVE LIVES: salvare la vita è un gioco da ragazzi.

Kids save lives è il progetto organizzato dal Cemec che ha coinvolto le classi di 5^ elementare della Repubblica di San Marino con un corso di primo soccorso. Dal 30 gennaio al 2 maggio i ragazzi hanno imparato a riconoscere un arresto cardiaco, le manovre da mettere in atto in attesa dell’arrivo dei soccorsi e come intervenire in caso di ostruzione delle vie aeree.

Secondo i dato dell'OMS nella solo UE gli arresti cardiaci sono la terza principale causa di morte, con tassi di sopravvivenza solo dell'8%. Formare gli alunni delle scuole a fornire supporto vitale di base in caso di arresto cardiaco può aiutare a salvare vite umane e aumentare i tassi di sopravvivenza.

