Progetto “Namastè”: ad ottobre la partenza per il Nepal di una delegazione sammarinese. Previsto incontro con la Presidente della Repubblica Bidhya Devi Bhandari

Si avvicina la partenza per il Nepal, prevista ad ottobre, di una delegazione di 16 sammarinesi, disabili e non. Si tratta del progetto di Attiva-Mente “Namastè, adotta una carrozzina”, che punta a realizzare in loco sedie a rotelle manuali su misura. Il tutto in uno dei Paesi meno sviluppati al Mondo, e ancora in ginocchio dopo il terremoto del 2015. La delegazione consegnerà i fondi raccolti al Centro per la Vita Indipendente di Kathmandu e verificherà gli sviluppi del progetto anche in altre località. Previsti infine incontri con le Autorità nepalesi, in particolare con la Presidente della Repubblica.

