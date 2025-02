“CUSTODI DELLA SPERANZA” Progetto Sorriso festeggia 25 anni: dall'udienza della Reggenza alla tavola rotonda a Sogliano Sabato 22 febbraio il secondo evento celebrativo con la conferenza pubblica al teatro Titano alle ore 16.00. Iniziativa congiunta con la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

“25 anni di una storia immensa che ne racchiude altre 23, uniche ed irripetibili; 23 adozioni, 23 nuove immense famiglie”. I Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi rivolgono a Progetto Sorriso un “infinito encomio” per le numerose iniziative umanitarie intraprese in Medio Oriente e a sostegno dei bambini soli e dimenticati. Nati a Betlemme e cresciuti a San Marino, proprio come Giovanni Sapignoli con i suoi 25 anni che coincidono con l'anniversario celebrato dall'associazione, un traguardo che si traduce in azioni concrete di solidarietà, alle quali – sottolinea il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari - “le istituzioni hanno sempre creduto”. "La collaborazione tra San Marino e il Comune di Sogliano - spiega Cinzia Casali, Presidente Associazione Progetto Sorriso - è ispirata senz'altro alla impostazione che ci ha dato sin dall'inizio Monsignor Pietro Sambi, quindi alla sua memoria, ricordando tutte le persone che ancora continuano ad essere vicine alla nostra associazione, quindi padre Ibrahim Faltas, Suor Sophie Boueri e tante altre situazioni della Terra Santa alle quali siamo vicini e che vorremmo aiutare ancora di più in questo momento particolarmente difficile".

Progetto Sorriso come quello stampato sui volti dei bambini presenti per l'occasione nella Sala del Consiglio, ambasciatori di speranza contro l'infanzia negata dall'odio e dalla guerra, e che ci riporta alle parole struggenti di Padre Ibrahim Faltas, oggi più che mai in prima linea per la pace e il dialogo in Terra Santa. "20.000 bambini sono morti in questa guerra, 20.000 bambini sono rimasti orfani in questa guerra e bambini muoiono di fame, di sete, di caldo, di freddo, è veramente una situazione terribile - sottolinea Padre Ibrahim Faltas, Vicario Custodia Francescana di Terra Santa e da 20 anni grande amico del Titano - speriamo che questa guerra finisca presto perché veramente ha fatto male a tutti: palestinesi, israeliani, tutti hanno pagato la conseguenza di questo odio, di questa vendetta, tutto quello che stanno facendo lì è solo vendetta, odio, uno contro l'altro, non c'è il perdono, manca il perdono, manca anche la comunità internazionale che non fa niente, spero anche San Marino possa fare tanto in questo tempo difficile, San Marino come è stata vicino a noi nella seconda Intifada anche ora deve esserci vicina in questa situazione così difficile".

“Custodi della speranza”, è dunque il filo rosso che unisce Sogliano e San Marino su input di Progetto Sorriso, nel segno della memoria e del legame forte con Monsignor Pietro Sambi, soglianese, il Nunzio delle periferie del mondo a difesa della libertà religiosa e della pace. Dal comune romagnolo si leva la voce dei cristiani di Terra Santa, nella tavola rotonda che ha visto intervenire insieme a padre Ibrahim, la sindaca Tania Bocchini, il Segretario Beccari e l'ambasciatore d'Italia Fabrizio Colaceci. Sullo sfondo Gaza e il dramma di due popoli. "Come comunità credo che dobbiamo guardarci veramente negli occhi - osserva Tania Bocchini, Sindaca di Sogliano al Rubicone - e capire che siamo arrivati ad un grado di violenza e che queste popolazioni sono entrambe esasperate e non riescono a vedere un futuro e dobbiamo cominciare appunto a dare un nome alle cose. Questa è una guerra o non è più una guerra? Che cosa è diventata?"

'Dialoghi analoghi' anche domani, sabato 22 febbraio in una conferenza pubblica al Teatro Titano alle 16.00. A confronto i Vescovi di Rimini Mons. Nicolò Anselmi e di San Marino-Montefeltro, Mons. Domenico Beneventi, affiancati da padre Ibrahim e l'Ambasciatrice presso la Santa Sede, Maria Alessandra Albertini.

Nel video le interviste a Cinzia Casali, Presidente Associazione Progetto Sorriso; Padre Ibrahim Faltas, Vicario Custodia Francescana di Terra Santa; e Tania Bocchini, Sindaca di Sogliano al Rubicone.

