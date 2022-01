SAN MARINO Proibizione delle armi nucleari: primo anniversario dall'entrata in vigore del trattato

Oggi è il primo anniversario dall'entrata in vigore del Trattato sulla proibizione della Armi Nucleari, ratificato anche da San Marino. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri intende rimarcare il significativo anniversario per mantenere alta l'attenzione sull'importante strumento multilaterale giuridicamente vincolante e sul ruolo essenziale che lo stesso ricopre nella realizzazione di un mondo libero dalle armi nucleari.

San Marino ha firmato il Trattato il 20 settembre 2017 e lo ha ratificato il 26 settembre 2018, tra i 50 Stati Parte che hanno consentito la sua entrata in vigore, rendendo in tal modo più concreto il percorso verso un mondo privo della minaccia nucleare.

