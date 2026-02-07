Prolungamento della tratta, l'Associazione Treno Bianco Azzurro: “Un'opera che aspettavamo da 10 anni”

Nel servizio l'intervista a Giancarlo "Yuma" Terenzi (Vicepresidente associazione Treno Bianco Azzurro)

"È una grande soddisfazione perché finalmente dopo tante chiacchiere, negli anni si sono succeduti vari governi, promesse, parole, abbiamo finalmente visto l'inizio dei lavori": cosi Giancarlo "Yuma" Terenzi, vicepresidente dell'Associazione Treno Bianco Azzurro, commenta l'avvio dell'opera per prolungare la tratte del Treno. "Nel giro di qualche mese - aggiunge vedremo realizzato quello che abbiamo desiderato da tanto tempo. E poi, chissà, la speranza è sempre quella di vederlo arrivare fino a Borgo".

140 metri per cambiare il volto del centro storico, in particolare quello dell'area ex stazione. Da anni infatti si lavora per rilanciare la cosiddetta “zona bassa” del centro storico.

"Guardando qualche anno dietro - evidenzia Terenzi - qua c'erano tanti negozi aperti. Poi, ovviamente, i tempi cambiano. Non è stato pianificato niente in questa zona. I negozi hanno chiuso e adesso speriamo, io lo spero per loro, oltre che per noi, di vedere più viva questa zona e questa elettromotrice secondo noi è una bella attrattiva".

Finiti i lavori, aggiunge Terenzi, ci sono tante idee su come valorizzare l'opera, ma servirà naturalmente la collaborazione dello stato: "Noi, come volontari, siamo sei persone e non sempre siamo disponibili per gli eventi. Se dovesse essere programmato una delle domeniche, weekend, per esempio per tutta l'estate, ci vorrebbe anche del personale e noi magari possiamo solo dare supporto come informazioni, raccontare la storia, fare visitare il nostro piccolo museo che abbiamo qui a fianco. E quindi siamo convinti che, se lavorasse come si deve, la gente sarebbe molto attratta da questa elettromotrice".

