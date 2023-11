CONFERENZA OMT Promozione dell'accessibilità turistica, dalla politica al business Giornata anche di incontri bilaterali: incontro fra il segretario al Turismo, Federico Pedini Amati e il Vice Ministro dello Sviluppo Regionale della Repubblica Ceca, Jan Fluxa.

Dopo Daniela Santanché, il Consigliere del Ministro del turismo Gianluca Caramanna ospite sul Titano inquadra il ruolo della politica nella promozione dell'accessibilità turistica. “Al momento - dichiara il Consigliere del Ministro del Turismo - abbiamo una proposta di legge in itinere, che dovrebbe entro l'inizio del 2024 vedere la luce, dove finalmente si mette l'accessibilità al centro delle nostre politiche turistiche. Ovviamente, la discriminazione non è soltanto nelle parole, è anche nei gesti. Non poter far fruire ad un disabile di un viaggio... ma la disabilità a 360°, anche la celiachia è una disabilità spesso, perché per chi intraprende un viaggio anche l’alimentazione può essere un problema”.

Dai decisori politici al ruolo delle organizzazioni private. C'è il mondo della ricettività alberghiera e il progetto “Alpitour senza barriere”, per consentire ai clienti di scegliere hotel con le caratteristiche più vicine alle proprie esigenze. “Abbiamo creato un report - dice Tommaso Bertini, Chief Corporate di Alpitour - per strutture più importanti, che sono più di 70 in tutto il mondo: in Grecia, in Spagna, nei Caraibi, Egitto, Oman, un set di informazioni estremamente dettagliato, estremamente ampio che cerchiamo di aggiornare poi ogni anno”.

A tema l'accessibilità nel turismo della moda, con l'esempio del San Marino Outlet Experience: “Dal punto di vista architettonico non ci sono barriere, in nessuno degli spazi - dice Maurizio Borletti, CEO San Marino Outlet Experience - In compenso, bisognerà lavorare sulla parte umana, quindi sull'educazione delle persone e la capacità di accogliere clientela con possibili disabilità”.

E anche il progetto ‘The Lovely Places’, che da 3 anni unisce San Marino, Emilia-Romagna e Marche (120 comuni e 9 Castelli) svolta in chiave accessibilità per tutti, comprese famiglie e seniors: “Il lavoro che stiamo facendo - dice Massimo Feruzzi, Consulente Segreteria al Turismo - è un lavoro, in questa fase, di rilevazione. Abbiamo rilevato 90 eccellenze turistiche, in questo territorio, attualmente accessibili con varie modalità, per persone con disabilità. La fase successiva, evolutiva è appunto quella di creare itinerari legati al tema culturale, piuttosto che quello eno-gastronomico, eccetera”.

Alla Conferenza OMT anche bilaterali: accompagnato dall'Ambasciatore Pietro Giacomini, il segretario al Turismo, Federico Pedini Amati, incontra il Vice Ministro dello Sviluppo Regionale della Repubblica Ceca, Jan Fluxa, in vista di un memorandum d'intesa.

Nel video, le interviste a Gianluca Caramanna, Consigliere del Ministro del Turismo; a Tommaso Bertini, Chief Corporate & Tour Operating Marketing Officer, Alpitour; a Maurizio Borletti, CEO San Marino Outlet Experience e a Massimo Feruzzi, Consulente Segreteria al Turismo

