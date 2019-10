Promozione e sviluppo: i Capitani Reggenti incontrano 40 ospiti indonesiani della Bank Central Asia

Sentiamo il Segretario Michelotti

Non solo un incontro tra paesi. La visita dei 40 ospiti indonesiani della Bank Central Asia sul Titano rientra nel progetto di internazionalizzazione portato avanti in questi anni dall'Agenzia per lo Sviluppo Economico, impegnata nella promozione e organizzazione dei soggiorni in Repubblica.

“Siamo certi che in questi giorni avrete la possibilità di conoscere non solo il patrimonio storico e culturale di San Marino – evidenziano i Capitani Reggenti Luca Boschi e Mariella Mularoni - ma anche il dinamismo, le risorse e le potenzialità del nostro Paese”.

Questi incontri, spiega il Segretario Augusto Michelotti, ci permettono di aumentare la visibilità del paese e gettare le basi per future collaborazioni.