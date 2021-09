SPIRITO D'IMPRESA "Promuovere il made in San Marino": la realtà di Chameleon L'attività, che si occupa di realizzare cassette di sicurezza, è nata nei mesi più difficili del covid a San Marino.

Chameleon è nata a San Marino nel marzo scorso, nei mesi più difficili della pandemia da coronavirus, ed è specializzata nella realizzazione di cassette di sicurezza. "Ho scelto di aprire questa attività a San Marino - spiega il titolare Franco Taglioli - perché dopo averlo frequentato, per motivi lavorativi, per circa due anni me ne sono innamorato. È un posto straordinario in cui ho trovato delle persone veramente fantastiche, soprattutto sotto il punto di vista lavorativo".

"C'è un progetto che mi piacerebbe sviluppare - aggiunge Franco Taglioli - magari con il Segretario di Stato all'Industria Fabio Righi sul Made in San Marino, per renderlo equipollente al Made in Italy".

Nel servizio l'intervista a Franco Taglioli (Titolare Chameleon)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: