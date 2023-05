Promuovere salute e benessere: San Marino a Lussemburgo nell'iniziativa Oms rivolta ai piccoli Paesi

Nel video l'intervista al segretario per la Sanità, Roberto Ciavatta

Si chiude oggi il nono incontro ad alto livello dell'Oms in Europa, ovvero l'Iniziativa per i Piccoli Paesi (Sci). Presenti ministri e altri delegati che, come ogni anno, discutono programmi sanitari e attività congiunte. A rappresentare San Marino il segretario per la Sanità Roberto Ciavatta. Caratteristiche simili in termini politici, economici e capacità di risorse permettono agli Stati presenti di fare brainstorming sulle esigenze comuni e trovare soluzioni adatte a tutti. Fare squadra sarebbe utile, ad esempio, per il reperimento di farmaci, come sottolinea Ciavatta nel suo intervento. Tra gli obiettivi dello Sci promuovere l'agenda per la salute e il benessere nel prossimo triennio, attraverso la lotta alle malattie non trasmissibili, la cura della salute mentale a livello di comunità, la trasformazione digitale e la globalizzazione dell'Iniziativa.

