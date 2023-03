ADDESTRAMENTO Pronti all'emergenza: Protezione Civile di San Marino allestisce un campo di accoglienza

Scopo dell'addestramento allestire nel parcheggio del Multieventi un campo con tende, bagni e una mensa. Per essere pronti, in caso di evento calamitoso, ad accogliere i profughi. Il numero dei volontari della Protezione Civile – quasi 200 - testimonia il cuore grande dei sammarinesi, il senso di solidarietà, la voglia di aiutare. Presenti anche Croce Rossa, Milizie, Sezione Antincendio della Polizia Civile, Associazione Radioamatori, Unità Cinofila Pompieri senza Frontiere. A dare carattere internazionale il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta e l'Agenzia regionale della Protezione Civile.

“Siamo molto orgogliosi perché questo addestramento per la prima volta è stato organizzato in tutto e per tutto dai volontari di Protezione Civile, che hanno gestito autonomamente, pianificato e strutturato l'area di accoglienza”, commenta il capo della Protezione Civile Pietro Falcioni. Al termine dell'addestramento l'alza bandiera e l'inno nazionale. Nelle parole dei Segretari Teodoro Lonfernini e Roberto Ciavatta l'apprezzamento per una realtà che fa onore alla Repubblica, preziosa durante il Covid.

“Attualmente a San Marino ci sono 200 volontari. In rapporto alla popolazione è un dato veramente importante. Quando abbiamo incontrato a Roma il Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio – ricorda Falcioni – pensava si arrivasse ad un centinaio, invece abbiamo addirittura raddoppiato. La popolazione sammarinese ha risposto con cuore a questo invito. Ancora adesso, benché siamo in tanti, ci chiedono di aderire”.

