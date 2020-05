SOLIDARIETÀ Pronto per l'Africa il container pieno di donazioni raccolte da Marino Pelliccioni Contiene oltre 7 tonnellate di merce tra cui macchine da cucito, biciclette e attrezzature agricole. Chi volesse contribuire alla spedizione può farlo contattando l'associazione "Amici di Padre Marcellino"

In totale sono circa 7 tonnellate di merce: macchine da cucito, biciclette, carrozzine per disabili, attrezzature agricole. A raccogliere tutti questi materiali, in un anno, Marino Pelliccioni. Da sempre volontario in Africa per aiutare le popolazioni locali. La merce è destinata alla quinta scuola di cucito che affiancherà quelle già avviata in Zambia, Malawi e Congo.

Chi volesse sostenere le spese del viaggio, che dovrebbe partire per l'Africa il 17 giugno, può farlo attraverso l'associazione Amici di Padre Marcellino. Nella spedizione anche 1.500 buste di indumenti messe a disposizione dalla Casa San Michele. Anche in Africa inoltre alta attenzione per il coronavirus tanto che nelle scuole da cucito verranno prodotte mascherine da distribuire alla popolazione.

IBAN "Associazione Amici di Padre Marcellino" CASSA DI RISPARMIO: SM46O0606709801000010148298

IBAN "Associazione Amici di Padre Marcellino" BANCA DI SAN MARINO: SM13F0854009805000050150087

Nel servizio l'intervista a Marino Pelliccioni (Volontario)

