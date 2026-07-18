Pronto soccorso nei luoghi di lavoro: i contenuti obbligatori per cassette e pacchetti di medicazione

Pronto soccorso nei luoghi di lavoro: i contenuti obbligatori per cassette e pacchetti di medicazione.

Con la Circolare DP n. 1/2026 del 9 luglio 2026 del Dipartimento Prevenzione - Sicurezza sul lavoro dell'Iss, vengono chiariti i contenuti minimi delle cassette di pronto soccorso e dei pacchetti di medicazione che i datori di lavoro sono tenuti a mettere a disposizione nei luoghi di lavoro, in luogo facilmente accessibile e facilmente individuabile grazie ad una apposita segnaletica, in applicazione dell'articolo 126 della Legge 2 luglio 1969 n. 40 e del Decreto Delegato 2 aprile 2026 n. 46.

Tra i contenuti minimi dei presidi sanitari obbligatori previsti per la cassetta di pronto soccorso figurano:

- Guanti sterili monouso in lattice o materiale equivalente (4 paia)

- Mascherina tascabile a flusso unidirezionale per la respirazione bocca a bocca (1)

- Visiera paraschizzi (1)

- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)

- Flacone di benzalconio cloruro da 200ml (1)

- Compresse di garza sterile 10x10 in buste singole (10)

- Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole (2)

- Teli sterili monouso (2)

- Confezione di cotone idrofilo (1)

- Confezioni" di cerotti pronti per l'uso di varie misure (2)

- Confezione di rete elastica di misura media (1)

- Pinzette sterili monouso (2)

- Paio di forbici (1)

- Rotolo di cerotto alto 2,5 cm (1)

- Lacci emostatici (2)

- Confezione di ghiaccio "pronto uso" (3)

- Coperta isotermica monouso (1)

- Termometro (1)

- Flaconi Soluzione fisiologica al 0,9% (sodio cloruro) 500 ml (3)

- Sfigmomanometro

- Sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)





Contenuti minimi dei presidi sanitari nei pacchetti di medicazione

- Guanti sterili monouso in lattice o materiale equivalente (2 paia)

- Mascherina tascabile a flusso unidirezionale per la respirazione bocca a bocca (1)

- Occhiali paraschizzi (1)

- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125ml (1)

- Flacone di benzalconio cloruro da 200ml (1)

- Compresse di garza sterile 10x10 in buste singole (3)

- Confezione di cotone idrofilo (1)

- Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole (2)

- Confezioni di cerotti pronti per l'uso di varie misure (2)

- Confezione di rete elastica di varie misure (2)

- Pinzette sterili monouso (1)

- Paio di forbici (1)

- Rotolo di cerotto alto 2,5 cm (1)

- Lacci emostatici (1)

- Confezione di ghiaccio "pronto uso" (1)

- Coperta isotermica monouso (1)

- Flaconi Soluzione fisiologica al 0,9% (sodio cloruro) 500 ml (2)

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