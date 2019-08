Proposta di legge "Codice dei beni culturali e paesaggistici": alle 18 la chiusura della raccolta firme

Si chiude oggi alle 18, al bar Funivia Caffè, la raccolta delle sottoscrizioni per la proposta di legge d'iniziativa popolare per la tutela e la conservazione del patrimonio culturale della Repubblica "Codice dei beni culturali e paesaggistici": al momento è già stata ampiamente superata la soglia necessaria dei consensi per poter presentare il testo di legge.



La proposta nasce da un gruppo di cittadini con la volontà di preservare i tesori di San Marino, attraverso attività di valorizzazione delle bellezze del territorio, nell'ottica sia estetica che storico culturale. L'obiettivo della norma è garantire una crescita sociale basata su un rapporto equilibrato tra i bisogni della popolazione, l'attività economica e l'ambiente. Il progetto è conforme all'articolo 10 della "Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese".

La legge disciplina la conservazione, la protezione, l'uso e la fruizione del patrimonio nell'ottica della responsabilizzazione dell'intera società perché svolga un ruolo attivo in questo ambito. Tra gli altri verranno rafforzati i valori d'integrità e autenticità del Centro storico di San Marino e del monte Titano, patrimonio UNESCO dal 2009.