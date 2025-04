Proroga per le iscrizioni alla scuola dell'infanzia

La Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura e la Direzione della Scuola d’Infanzia e del Nido per l’Infanzia comunicano che le iscrizioni alla Scuola d’Infanzia per l’anno scolastico 2025- 2026 saranno prorogate dal 28 aprile 2025 fino al 2 maggio 2025. Potranno essere iscritti i bambini e le bambine in possesso di cittadinanza sammarinese, di residenza o permesso di soggiorno.

Saranno ammessi a frequentare:

- da inizio anno scolastico, gli alunni che compiranno i 3 anni entro il 31 dicembre 2025;

- dal 1° febbraio 2026, gli alunni che compiranno i 3 anni entro il 31 maggio 2026.

Le domande di iscrizione potranno essere inoltrate:

dal portale http://www.infanzia.educazione.sm, tramite l’apposito link

Dovrà essere effettuata la pre-iscrizione per poter accedere e provvedere alla compilazione del modulo ed al caricamento dei documenti necessari.

La procedura di iscrizione potrà essere eseguita sempre in modalità online o presso gli uffici della Direzione tramite le postazioni messe a disposizione, tutti giorni dal 28 aprile al 2 maggio dalle ore 08.00 alle ore 13.30 e nel pomeriggio su appuntamento.

Si raccomanda di avere a disposizione:

il codice ISS del bambino;

la carta SMAC del genitore delegato al pagamento della refezione scolastica;

il codice IBAN per chi desidera addebitare il pagamento della refezione scolastica su conto corrente;

e di porre attenzione ai documenti da scaricare, compilare ed allegare, altrimenti il sistema non consentirà di procedere all’inoltro della domanda.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla Direzione Scuola d’Infanzia e Nido per l’Infanzia

tel. 0549-885711/09/02/01

e-mail: centrodocumentazione.infanzia@pa.sm vicedirettore.infanzia@pa.sm - direttore.infanzia@pa.sm