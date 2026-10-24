Simulazioni, esercitazioni a tavolino e risposta operativa su larga scala: prosegue il CEMEC Winter School a San Marino, nelle aule dell'Università, al World Trade Center di Dogana. Rappresentanti ed esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, del Consiglio d'Europa e di altre principali organizzazioni e istituzioni internazionali portano avanti le attività di formazione in vari ambiti. Al centro delle sessioni non solo gli interventi durante le emergenze, ma anche il sostegno post calamità.

"Questo è il punto da voler sottolineare in questi incontri - spiega Fabrizio Celestini, vicedirettore Corpo Italiano Soccorso dell’Ordine di Malta - è l'importanza di un'assistenza psicologica, sicuramente alle vittime, ma senza dimenticare il supporto che deve essere dato ai soccorritori, sia nella fase emergenziale, quindi subito dopo l'evento, ma in realtà anche un percorso di formazione e di accompagnamento del soccorritori da un punto di vista psicologico, prima, durante e dopo l'emergenza".

Insegnare come reagire alle catastrofi è l'aspetto centrale di ogni attività del CEMEC, portata avanti anche grazie a numerose esercitazioni pratiche: "Il modo migliore per rispondere a un disastro è far pratica. Dobbiamo continuare a ripetere questi esercizi - spiega Rajeev Fernando, medicina dei disastri - affinché gli studenti capiscano bene come intervenire. Oggi svolgiamo una intensa attività di pratica e avremo anche una sessione con la polizia. È davvero una bellissima esperienza. Le persone arrivano da ogni parte del mondo per imparare qui a San Marino".