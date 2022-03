Prosegue l'accoglienza dei profughi Ucraini, verso il limite dei 300

Ha raggiunto quota 280 il numero di profughi ucraini che ha trovato rifugio dalla guerra a San Marino. Il limite massimo di accoglienza rimane fissato a 300 unità, con possibilità di incremento del 5% su base mensile a partire dal 15 aprile. Il Congresso di Stato ha ulteriormente dettagliato le modalità di soggiorno e accoglienza in Repubblica attraverso l'adozione di un regolamento che dispone anche la documentazione da produrre nel caso di accompagnamento di minori.









Ai profughi verrà inoltre elargito, sulla Smac Card, un contributo mensile di 100 euro per ogni adulto e 50 euro per ogni minore per un periodo di tre mesi rinnovabili di altri tre. Il movimento sportivo sammarinese si è reso disponibile a collaborare per consentire pratiche sportive gratuite a coloro che ne faranno richiesta; le attività potranno estendersi anche ad eventuali atleti agonisti provenienti dai territorio in guerra.

“A scuola con i giovani Ucraini” è invece il progetto di accoglienza e inclusione che sta portando avanti la Segreteria di Stato Istruzione e Cultura ed il Dipartimento Istruzione con la collaborazione del Dipartimento Affari Esteri: “In questa prima fase di accoglienza – spiega Laura Gobbi, direttore Dipartimento Istruzione – stiamo facendo una mappatura dei bisogni dal punto di vista educativo e son circa 70 i nuclei familiari che dobbiamo contattare. Parallelamente a questo c'è il percorso dell'integrazione per accogliere al meglio tutti nella nostra comunità”. “La seconda fase - aggiunge Laura Gobbi - partirà quest'estate con gli inserimenti, per chi vorrà, nei centri estivi e poi ci sarà uno step ulteriore a settembre valutando l'evolversi della situazione in Ucraina”.