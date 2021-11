Proseguono le iniziative per combattere la violenza sulle donne

Proseguono gli appuntamenti per la giornata contro la violenza sulla donne. Ieri sera all'Aula Magna del Dipartimento di Scienze Umane la conversazione, sul maschile, con Lorenzo Gasparrini dal titolo “Diventare uomini, relazioni maschili senza oppressioni”. L'evento è stato curato dall'Associazione Confine in collaborazione con l'Authority Pari Opportunità e il Dipartimento di Scienze Umane.

Questa mattina invece, all'ufficio violenza di genere della Gendarmeria, è stato possibile visitare “Una stanza per te”, realizzata dal Soroptimist club San Marino. Uno spazio accogliente, rivolto alle donne, per sentirsi ascoltate, sostenute, incoraggiate nel denunciare la violenza in ambiente protetto.

L'intervista a Maria Domenica Michelotti (presidente del Soroptimist Club San Marino)