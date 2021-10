Proseguono le visite del Segretario di Stato Fabio Righi nelle realtà imprenditoriali sammarinesi

Nuovo appuntamento per il Segretario di Stato all'Industria Fabio Righi nelle realtà imprenditoriali sammarinesi. L'ultima tappa il laboratorio artigianale di Borbò Ceramica, realtà che in pochissimi anni ha saputo distinguersi nel panorama sammarinese, tramandando e promuovendo l’arte antica della lavorazione della ceramica.

L’occasione è stata propizia per visitare tutti gli spazi aziendali, capendo così le specificità che caratterizzano il brand e facendo una rapida ricognizione su quelle che potrebbero essere le normative future per valorizzare il marchio e per non perdere quei saperi artigianali che hanno sempre caratterizzato la storia della Repubblica di San Marino.

“L’artigianato e la sua forma d’arte – evidenzia il Segretario di Stato Fabio Righi - sono un marchio di fabbrica al quale ogni nazione non dovrebbe mai rinunciare. Passioni e tradizioni tramandate da padre in figlio, trucchi e segreti di mestieri dati troppo per scontati in quest’epoca. Lavoreremo perché questa tradizione che fa parte della storia sammarinese non vada perduta. Proprio per questo, ringrazio la realtà che Barbò Ceramica è riuscita a creare”.