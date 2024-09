“Proteggi il tuo futuro e quello dei tuo figli”: al via la campagna vaccinale contro l'HPV Open day vaccinale gratuito, il 2 ottobre e il 4 dicembre, rivolto a ragazze e ragazzi dai 9 ai 26 anni

Con lo slogan “La vaccinazione contro l’HPV protegge il nostro futuro e quello dei nostri figli”, l’ISS dà il via a una campagna di prevenzione, il passo più importante per tutelare la salute delle giovani generazioni.

L'ISS offre vaccinazioni gratuite per tutte le ragazze e i ragazzi dai 9 ai 26 anni, ovvero i nati tra il 1998 e il 2009, con due open day mercoledì 2 ottobre e mercoledì 4 dicembre, dalle 15 alle 19, al Centro Salute Donna. Il vaccino contro l'HPV protegge da 9 ceppi del virus ed è raccomandato prima dell'inizio della attività sessuale quando risulta più efficace, coprendo quasi il 90% dei tumori del collo dell'utero e l'80% delle altre forme tumorali correlate all'HPV. Il vaccino inoltre, garantisce una protezione quasi totale contro i condilomi genitali. La somministrazione comprende due dosi per gli under 15 e tre dosi per gli over 15 anni.

Per garantire una corretta informazione e rispondere alle domande della cittadinanza, mercoledì 27 novembre è prevista una serata informativa dalle 17 alle 19 presso la Sala riunioni del Centro Salute Donna, situata al 4° piano del Centro Atlante.

Per informazioni è possibile inviare una mail a ufficiovaccinazioni@iss.sm/salute.donna@iss.sm o telefonare al 0549.994281 - 994934 - 994936.

Nel video l'intervista a Simonetta Palma, responsabile UO Salute Donna.



[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: