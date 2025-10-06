“Proteggi te stesso e i tuoi cari”: al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale

SRV_CAMPAGNA_VACCINALE_ISS_06102025

Proteggersi e contemporaneamente contribuire a proteggere i propri cari e in generale l'intera comunità: è con questo messaggio che l'ISS apre la campagna di vaccinazioni antinfluenzali. Si comincia giovedì 9 ottobre con l'Open Day, dalle 9:00 alle 16:00, alla sala vaccini piano -1 dell'Ospedale di Stato, palazzina ex Casa di Riposo. Per garantire una celere gestione è stato predisposto un calendario di sedute nei mesi di ottobre e novembre, sempre al piano -1, sia per adulti che per minori in età pediatrica. Ad eccezione dell'Open Day, per partecipare alle altre sessioni vaccinali è necessario prenotarsi tramite il CUP contattando lo 0549 994889.

"L'adesione dei sammarinesi è molto sentita - afferma Pierluigi Arcangeli, direttore dipartimento socio sanitario ISS - e noi siamo qui oggi non per rinnovare un rito, una cerimonia, qualcosa che tutti gli anni comunque dobbiamo fare. Siamo qui a fare un appello forte a tutti i cittadini sanmarinesi perché noi dobbiamo proteggere ovviamente le fasce più debole, più fragili e lo facciamo attraverso una vaccinazione importante che riguarda tutte le generazioni. Questo ci permette di mettere in sicurezza la persona, la persona fragile, la famiglia e di conseguenza tutta la comunità".

La prevenzione rimane il nostro approccio prioritario per garantire la salute della comunità – afferma Mariella Mularoni, Segretario di Stato alla Sanità – un gesto individuale che diventa atto di solidarietà collettiva”. “Per i bambini – sottolinea Nicola Ranieri, direttore UOC Pediatria – la vaccinazione assume un significato particolare, considerando la loro maggiore vulnerabilità ai virus respiratori”.



Calendario vaccinazioni:

- 23 ottobre dalle 9:00 alle 16:30

- 6 novembre dalle 9:00 alle 16:30

- 11 novembre dalle 9:00 alle 13:00

- 20 novembre dalle 9:00 alle 16:30

- 25 novembre dalle 9 alle 13:00

Calendario vaccinazioni minori età pediatrica:

- 10 ottobre dalle 14:00 alle 18:00

- 17 ottobre dalle 14:00 alle 18:00

- 10 novembre dalle 14:00 alle 18:00

- 17 novembre dalle 14:00 alle 18:00







