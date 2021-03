"Proteggi te stesso e la tua scuola”: uno spot video con gli alunni della quinta elementare di Faetano

Sentiamo Andrea Belluzzi e Frida Battazza

Al via la campagna “Proteggi te stesso e la tua scuola”. Materiale informativo e uno spot per sensibilizzare sui corretti comportamenti da tenere in classe, per prevenire il contagio da Covid 19, a partire da mascherina, distanza, igiene delle mani. La presentazione, in mattinata, alla scuola elementare di Faetano, di fronte agli alunni di quinta protagonisti dello spot che sarà pubblicato sulle piattaforme social e web a partire dalle pagine delle Segreterie di Stato alla Cultura e alla Sanità.







La campagna di sensibilizzazione è stata realizzata con il sostegno della Cassa di Risparmio e dell'azienda sammarinese “Marlù Gioielli”. Presenti questa mattina alla scuola elementare di Faetano il Segretario di Stato alla Cultura Andrea Belluzzi, Arianna Scarpellini in rappresentanza della Segreteria alla Sanità, il Dirigente delle Scuole Elementari Francesco Berardi e il Capitano di Castello Giorgio Moroni. Tutti e quattro hanno rivolto parole di elogio agli alunni e alle insegnanti per l'ottimo lavoro svolto che sarà di grande utilità anche per tutte le altre scuole sammarinesi.

(in video il Segretario di Stato all'Istruzione Andrea Belluzzi e il coordinatore della Scuola Elementare di Faetano Frida Battazza)