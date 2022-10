RIMINI “Proteggo la protesta”, Uds alla manifestazione di Amnesty in solidarietà alla popolazione iraniana

Dopo la morte della 22enne Mahsa Amini, uccisa dalla polizia morale perché non indossava correttamente il velo, Amnesty International sta organizzando mobilitazioni in partecipazione con la popolazione iraniana che è scesa in piazza per chiedere giustizia e libertà. Ieri, la sezione riminese dell'organizzazione, in piazza Cavour per “manifestare solidarietà a chi non ha più voglia di tacere”. “Proteggo la protesta!” lo slogan della dimostrazione, a cui ha aderito e partecipato anche una delegazione dell'Unione Donne Sammarinesi.

Amnesty International, in particolare, chiede alle autorità iraniane di abrogare immediatamente l’articolo 638 del codice penale islamico, oltre ad abolire il divieto di apparire in pubblico delle donne senza velo; di porre immediatamente fine all’uso della forza letale durante le proteste; di cessare l’uso illecito di pallini da caccia, che violano l’assoluto divieto di tortura o altri maltrattamenti; di garantire indagini tempestive e imparziali sull’uso illegale della forza da parte delle forze di sicurezza nelle proteste.

