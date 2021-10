Protesta green pass: conduttore di Fano Tv lancia il Tg dal confine di San Marino

Il Green Pass sul luogo di lavoro continua ad essere fonte di polemiche e provocazioni. L'ultima è quella che viene dal direttore di Fano Tv Marco Ferri che, privo di green pass, ha condotto l'edizione serale del Tg “Occhio alla notizia” dal confine di San Marino. Le immagini mostrano chiaramente che Ferri si trova all'esterno del territorio sammarinese, in suolo italiano dunque, ma la provocazione sta proprio nel sottolineare che in territorio sammarinese per lavorare non è necessario esibire il green pass.









Ferri non è in possesso del Green pass e, secondo quanto è comparso nella stringa trasmessa nel corso della rubrica mattutina di rassegna stampa, sospesa dal 15 ottobre, appunto per l’assenza del direttore: «La rassegna va in onda senza contenuti a causa dell’obbligo del Green pass che impedisce al direttore Marco Ferri, non vaccinato per il Covid, di entrare negli studi di Fano Tv essendo insostenibile l’esecuzione dei tamponi ogni due giorni».