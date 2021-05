Protesta sul Pianello del gruppo “Libertà per San Marino”

Protesta sul Pianello del gruppo "Libertà per San Marino".

Ieri è proseguita la protesta di chi invoca libertà di scelta. Un gruppo di cittadini denominato “Libertà per San Marino” si è dato appuntamento sul Pianello per chiedere al Governo rispetto dei diritti fondamentali. Fuorviante – scrivono - etichettarli come “no vax”. Tra loro – spiegano – ci sono anche coloro che sostengono l'importanza della vaccinazione, sebbene non la ritengano l'unica via possibile per debellare il virus. Ad unirli la battaglia contro quella che ritengono una discriminazione per scelte che appartengono esclusivamente alla sfera personale. Dicono quindi no a misure che negano il diritto al lavoro e che richiedono dati personali per non portare la mascherina, far visita a propri cari in ospedale e sedersi a tavola al ristorante con familiari e conoscenti.

