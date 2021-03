Protesta sul Pianello per "la salvaguardia dell'equilibrio psicofisico dei nostri figli"

Nel giorno dell'Arengo va in scena, in Piazza della Libertà, la protesta del Comitato bimbi e genitori. Davanti al Palazzo del Governo, intorno alle 11, c'era una cinquantina di persone, tutte con mascherina e rispettose delle distanze di sicurezza. Su cartelloni le loro richieste: apertura dei parchi, sport per tutti, no mascherina al banco. "Non siamo no mask e neppure negazionisti", chiariscono subito le promotrici Sabrina Berti e Fabiola Viana, "siamo consapevoli dell'emergenza, ma ciò che ci muove - spiegano - è la salvaguardia dell'equilibrio psicofisico dei nostri figli". Raccontano di aver raccolto numerose segnalazioni di disagio in famiglia, temono le ripercussioni future sulla società. La manifestazione durerà tutta la giornata ed entrerà nel vivo nel pomeriggio.