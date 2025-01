Protezione Civile: a scuola di sicurezza gli studenti e dipendenti dell'Università

Nel video le interviste a Laura Gobbi, DG Università di San Marino, Eleonora Guidi, Responsabile prevenzione PA.

L'Università di San Marino diventa più sicura, sia per gli studenti che per i lavoratori. E' stato siglato questa mattina il primo protocollo per la sicurezza nei luoghi di lavoro con la Protezione Civile sammarinese. Una collaborazione che genera anche scambio di esperienze: l'ateneo mette a disposizione le sue competenze nell'abito della ingegneria civile.

A scuola di sicurezza dunque oltre mille studenti e 70 dipendenti per la prima batteria di formazione.

"La sicurezza nei luoghi di lavoro è un tema di organizzazione anche lavorativa - spiega Laura Gobbi, DG Università di San Marino -. Vogliamo rendere il nostro luogo di lavoro, la nostra università, una comunità dove ci si sente sicuri e dove quindi si lavora meglio e si lavora costruendo anche una cultura della sicurezza".



Verranno aggiornati i documenti di valutazione dei rischi per tutte le sedi dell'ateneo e dei laboratori, individuato un referente. Rientra nell'accordo anche la formazione per la prevenzione degli incendi e il primo soccorso.

"Questo tipo di accordo si colloca all’interno di azioni intraprese in sinergia con la Direzione generale della Funzione Pubblica per il miglioramento della salute e della sicurezza di tutti i lavoratori della PA - ha continuato Eleonora Guidi, responsabile prevenzione PA -. Recentemente è stato anche siglato un accordo con le organizzazioni sindacali per le procedure di nomina dei rappresentanti dei lavoratori della sicurezza e sono state adottate delle disposizioni del Congresso di Stato per dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dalla legge".

Nel video le interviste a Laura Gobbi, DG Università di San Marino, Eleonora Guidi, Responsabile prevenzione PA.