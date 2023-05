Protezione Civile: allerta rossa in Regione, arancione in riviera per piogge

La Protezione civile regionale dell’Emilia Romagna ha diramato un’allerta meteo “arancione” per criticità idraulica e “gialla” per criticità idrogeologica per la giornata di mercoledì 10 maggio che interesserà la costa romagnola. Sono previste piogge diffuse e persistenti su tutto il territorio, anche a carattere di rovescio, soprattutto sul settore centro-orientale. Si prevedono piene su tutti i corsi d'acqua del settore centro-orientale della regione, con rischio alluvioni.

Potranno verificarsi diffusi fenomeni franosi e di ruscellamento lungo i versanti, più probabili nel settore collinare/montano centro-orientale. La criticità idraulica e idrogeologica rossa prevista nella pianura e collina bolognese, ravennate e forlivese, è connessa alle numerose vulnerabilità ancora in atto sul territorio interessato dagli eventi del 2-3 maggio.