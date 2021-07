Protezione Civile: cercasi volontari, a fine luglio il bando

Sono stati in prima linea nelle fasi più difficili dell'emergenza sanitaria: i volontari della Protezione Civile hanno svolto un ruolo prezioso per aiutare la popolazione, in tutte le fasi della pandemia e non solo. Ora viene chiesto nuovo supporto ai cittadini, per aderire all'organizzazione e candidarsi come volontari. In attesa del bando che uscirà a fine luglio, i responsabili della Protezione Civile hanno incontrato a Murata i Capitani di Castello e, poi, il Governo per anticipare la nuova campagna di reclutamento. Possono partecipare tutti i cittadini dai 18 ai 70 anni, con possibili deroghe per i più anziani in caso di compiti meno faticosi.

Nel servizio, l'intervista a Pietro Falcioni, capo Protezione Civile San Marino