Protezione Civile, Congresso di Stato e Giunte: "Quest'anno evitiamo 'dolcetto o scherzetto'".

È un invito deciso quello della Protezione Civile di San Marino, a rispettare il decreto 193 che vieta le feste in casa a cominciare già da Halloween. Vietate anche quelle presso i domicili privati, fatta salva la regola della presenza contemporanea di un numero massimo di sei persone, che può aumentare in caso di un unico nucleo di conviventi.

Alla luce dell'aumento delle quarantene, la Protezione Civile invita anche ad evitare il tradizionale "dolcetto o scherzetto" per scongiurare possibili assembramenti di minori in strada ed evitare la possibilità di propagare il contagio tramite lo scambio di dolci e cibarie, data anche la condizione di isolamento domiciliare di diversi concittadini.

Sulla stessa linea il Congresso di Stato e le Giunte di tutti i nove Castelli sammarinesi, che lanciano l'appello sui social network.





Come halloween "alternativo" in totale sicurezza il gruppo Un sorriso per Norcia & Non Solo ha lanciato un concorso social per premiare le più belle foto di famiglia che verranno scattate in maschera. In palio dei buoni pasto dai 25 ai 150 euro. Su facebook tutte le indicazioni per partecipare.

