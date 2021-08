METEO Protezione Civile: continua l'allerta per temperature estreme

Protezione Civile: continua l'allerta per temperature estreme.

Perdura anche per tutta la giornata di oggi l'allerta della Protezione Civile di colore giallo per temperature estreme. Per lunedì 16 agosto sono previste ancora temperature elevate attorno a 37-38 gradi sulle zone di pianura e collina centro-orientale, con locali punte fino a 39 gradi. Si segnala inoltre un generale aumento della ventilazione sud-occidentale durante la giornata con venti forti in Appennino e possibili temporanei rinforzi e raffiche che potranno raggiungere anche le zone di collina e pianura, in particolare quella romagnola. Dalla sera possibile intensificazione della ventilazione da nordest sulla costa.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: