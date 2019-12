Protezione civile: domani allerta arancione per pioggia e vento forte, chiuso l'accesso al Centro Uffici di Tavolucci

Nuova allerta meteo diramata dalla Protezione Civile di San Marino per la giornata di domani. E' allerta arancione con piogge diffuse a carattere di temporale, anche piuttosto consistenti, e vento forte. Attese raffiche di libeccio anche superiori ai 100 km/h. Di qui la decisione di chiudere l'accesso al Centro Uffici di Tavolucci dalle 7 di domani mattina. L'area come sempre verrà transennata per il rischio che si distacchino, ancora una volta, alcuni dei pannelli del rivestimento esterno. Gli uffici rimarranno naturalmente aperti, ma l'accesso potrà avvenire solamente dai parcheggi interrati. L'interdizione al traffico pedonale e veicolare, nonchè alla sosta dell'area esterna del Centro Uffici, partirà alle ore 7.

Il peggioramento delle condizioni meteo riguarderà anche il resto dell'Emilia-Romagna. Forti raffiche di vento attese in particolare nei bacini emiliani centrali, province di Modena, Reggio Emilia e Parma. Sulla costa e sulla pianura orientale sono attesi venti forti di velocità media di 70 km orari e raffiche superiori a 80 km orari. Previsto mare agitato in serata con onde anche oltre due metri e mezzo.