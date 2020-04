Protezione Civile: “La nobiltà d'animo del popolo sammarinese è elogiabile”

La Protezione Civile fa il punto sull'attività svolta per la colletta alimentare dal 6 al 10 aprile scorso. Il progetto ha coinvolto quasi 100 volontari, 14 punti vendita oltre a vettori privati, volontari e l'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici per il trasporto del materiale raccolto.

Circa 5 le tonnellate di generi alimentari raccolti e destinati alle famiglie più bisognose che hanno fatto e faranno richiesta alla Caritas e all'Associazione Papa Giovanni XXIII. L'iniziativa ha riscosso un enorme successo facendo emergere, scrive la Protezione Civile, “una nobiltà d'animo del popolo sammarinese elogiabile”.

Dall'apertura della Caritas, 7 aprile, ad oggi, sono stati consegnati 63 pacchi e serviti 152 componenti dei nuclei familiari. Da parte dell'Associazione Papa Giovanni XXIII consegnati invece 80 pacchi e serviti circa 200 componenti di nuclei familiari. Oltre ai beni di prima necessità sono stati donati dalla SUMS 3.420 euro in buoni spesa di cui 1.750 già consegnati.