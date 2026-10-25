CIARULLA Protezione Civile, la Reggenza visita il progetto 'Scuole in Campo' Rinnovata l'intesa tra San Marino e Regione Marche per la cooperazione nella gestione delle emergenze

La prima settimana di ‘Scuole in Campo’, il progetto che vede oltre 600 studenti sammarinesi impegnati nella simulazione di un vero e proprio campo di accoglienza e gestione delle emergenze della Protezione Civile, si chiude con una giornata dedicata alle istituzioni. Al campo scuola allestito presso il parcheggio del Tiro al Volo di Ciarulla, la visita dei Capitani Reggenti Gerardo Giovagnoli e William Casali. I capi di Stato hanno ringraziato i tanti volontari che hanno reso possibile ospitare questa iniziativa per la prima volta sul Titano, con la collaborazione tra la Protezione Civile di San Marino e quella marchigiana e dell’alto Montefeltro.

Una cooperazione che si è rinsaldata anche a livello istituzionale con la firma, in mattinata, del rinnovo dell’accordo bilaterale tra il Titano e la Regione Marche in tema di protezione civile: un’intesa che rafforza e rilancia legami e sinergie ormai consolidate. “Ritengo che sia importante segnalare questo strumento di cooperazione che mette assieme due realtà che possono collaborare nelle emergenze, soprattutto anche inserendo il sistema dell'IT Alert che può essere trasmesso al nostro confinante Stato sammarinese. Oggi è una bella giornata che condividiamo assieme nel rispetto della tutela dei nostri territori, per la sicurezza dei nostri cittadini”, dichiara Tiziano Consoli, assessore con delega alla Protezione Civile della Regione Marche.

“Tra l'altro viene siglato questo accordo nell'ambito di un'iniziativa, Scuole in Campo, che per la prima volta viene ospitata nella Repubblica di San Marino, ed è un altro passaggio importante: siamo andati a coinvolgere 39 classi fra elementari e scuole superiori, più di 600 bambini e studenti che si approcciano alle emergenze e alle politiche in materia di Protezione Civile, cercando di stimolare culturalmente delle pratiche che oggi più che mai sono indispensabili per la cura del nostro territorio”, afferma il segretario al Territorio, Matteo Ciacci. ‘Scuole in Campo’ prosegue fino al 30 ottobre: le scolaresche saranno guidate in un percorso didattico sui rischi presenti in territorio, da quello sismico a quello idrogeologico, e su come fare per mitigarli.

Nel servizio le interviste a Tiziano Consoli, assessore regionale delle Marche, e Matteo Ciacci, segretario di Stato al Territorio

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: